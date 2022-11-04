Хотів "взяти" не лише Київ, але й Аляску: в Україні ліквідували окупанта з Єкатеринбурга

Імперські амбіції Росії обмежують лише гучними заявами та істериками. Збройним Силам вдалось відправити на лави "200-тих" чергового окупанта, що "планував доїхати" на танку в Америку.

Втрати ворога невпинно зростають, українській армії щодня вдається відправляти на концерт до Кобзона сотні російських військових. Серед недавніх ліквідованих окупантів – Нікітка в гумових капцях, що мріяв захопити Аляску.

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"Взяв" Америку за три дні

Якщо Христофор Колумб у 15-му столітті прибув в Америку на кораблі, то герой нашої розповіді хотів дібратися до Аляски на танку через Київ, захопивши його перед тим за три дні. Однак не склалося – на заваді стали ЗСУ.

Така собі Дарья Захарова опублікувала на своїй сторінці в соціальних мережах некролог, у якому написала, що помер російський солдат Рєпін Нікіта Владіміровіч. Власне, на танку цього уже загиблого військового було написано "На Аляску".



Ліквідований окупант хотів "на Аляску" / Фото з відкритих джерел



Некролог про смерть окупанта, що планував заїхати на танку в США / Скриншот з соціальних мереж

Підсумувати можна так – загарбник хотів "на Аляску", але відправився на концерт до Кобзона, що не є зле – принаймні для України. У мережі поширюється інформація, що Нікітка мав намір захопити регіон США у надсучасному взутті – гумових капцях. "Шкода", звісно, що йому нічого не вийшло.



У гумових капцях прямо на Аляску / Фото окупанта Нікітки з відкритих джерел

Втрати ворога: актуальна інформація

Станом на 4 жовтня ЗСУ ліквідували близько 75 тисяч загарбників. Тільки протягом останньої доби українська армія поповнила лави "200-тих" 840 тілами ворогів. Важливо, що ці дані не остаточні, адже тривають активні бої та рахувати ворожі втрати непросто.

Окрім того, наші вояки знищили:

танків – 2 750 (+16 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 580 (+28) одиниці;

артилерійських систем – 1 772 (+17) одиниць;

РСЗВ – 391 (+1) одиниць;

засобів ППО – 201 (+3) одиниця;

літаків – 277 одиниць;

гелікоптерів – 258 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 450 (+8) одиниць;

крилатих ракет – 397 одиниць;

кораблів і катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 174 (+12) одиниці;

спеціальної техніки – 155 одиниць.

Нагадаємо, наші вояки пошкодили 8 шахідів лише в одному районі на Сході держави. Про це повідомив вранці 4 листопада глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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