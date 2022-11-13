Очолював колону на параді у Москві: в Україні ліквідували російського підполковника

Збройні Сили щодня ліквідовують сотні загарбників, які прийшли до нас з війною. Серед них є представники командування ворожих військ, зокрема, українській армії вдалось "задвохсотити" російського підполковника.

Втрати ворога за понад 8 місяців війни становлять близько 80 тисяч військовослужбовців. Також стало відомо 13 листопада, що відправився на концерт до Кобзона Сєргєй Кошелєв, який служив у ворожих повітряно-десантних військах.

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З параду був мобілізований просто в могилу

Про смерть ворожого підполковника повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан. Він зазначив, що Кошелєв служив у 137 повітряно-десантному полку та брав участь у параді до Дня Перемоги на Красній площі.

В Україні демобілізувався підполковник ВДВ Кошелєв Сєргєй зі складу 137-го повітряно-десантного полку. У травні 2022 року очолював колону десантних бойових машин БМД-4М на параді до Дня Перемоги,

– написав український вояка.

У своєму тексті він послався на сестру Кошелєва Татьяну та сказав, що саме вона про це заявила. Відомо, до речі, що Татьяна Кошелєва – російська волейболістка та чемпіонка світу, яка зараз грає в італійській команді Megabox Vallefoglia. Свого уже покійного брата вона називала гордістю "атчізни та гасударства" та ні слова не говорила про вбитих українців чи звірства росіян на наших територіях.



Збройні Сили відправили до Кобзона підполковника Кошелєва / Фото зі соцмереж

Актуальна інформація про втрати ворога

30-а окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького розповіла 24 каналу , що на Бахмутському напрямку вдалося зафіксувати близько 20 трупів загарбників. На світлинах видно, як російські військовослужбовці там, де мають бути, – у пакетах.

, що на Бахмутському напрямку вдалося зафіксувати близько 20 трупів загарбників. На світлинах видно, як російські військовослужбовці там, де мають бути, – у пакетах. Окрім того, надходять хороші новини з легендарної та уже деокупованої Чорнобаївки у Херсонській області. У мережі з'явились кадри, на яких видно, як Збройним Силам вдалось розтрощити ворожу базу в населеному пункті.

Також партизани підпільного "Атеш" в тимчасово окупованому Криму заявили про ліквідацію 30 окупантів, що лежали у госпіталях Сімферополя. Серед них були зрадники нашої держави.

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