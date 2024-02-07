ЗСУ "купили квитки" на Кобзона для 6 офіцерів російської армії: хто ці "щасливчики"

З того часу, як Росія цинічно напала на Україну, минуло вже майже два роки. За цей час нашим захисникам вдалося завдати ворогові вражаючих втрат – ліквідувати близько 400 тисяч окупантів.

Лише за останню добу Сили оборони знищили 890 солдатів російської армії, вкотре нагадавши, що це найбільш вірогідна доля, яка рано чи пізно чекає на кожного окупанта, чия нога ступила на українську землю.

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Ще мінус шість

Серед втрат ворожого війська – представники офіцерського складу. Так, полковник ЗСУ Анатолій Штефан, відомий під позивним "Штірліц", періодично публікує на своїй сторінці в телеграм імена та прізвища успішно "демобілізованих" росіян.

Сьогодні, 7 лютого, він знову поділився подібною новиною. За його даними, українські захисники забронювали місця на концерті Кобзона аж 6 окупантам. Серед них – два майори та чотири лейтенанти.

Отже, можливість персонально взяти автограф в естрадного співака отримали:

майор Марченко Іван;

майор Гаджесов Уллубій;

лейтенант Цінаєв Микита;

лейтенант Каверзін Євген;

лейтенант Хужанбердієв Різван;

лейтенант Щеглов Ігор;

Хто також отримав шанс на спілкування "тет-на-тет" із Пригожиним / Фото "Штірліц"

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