Мінус ще один склад з боєкомплектами: ЗСУ вдарили по базі окупантів у Сватовому

На загарбаних територіях, зокрема на Луганщині, росіянам живеться вкрай неспокійно. В обласній військові адміністрації повідомили про вибухи на складах боєприпасів окупантів у Сватовому.

Упродовж уже декількох тижнів ситуація на ділянці Сватове – Кремінна на Луганському напрямку залишається однією з найважчих на всій лінії фронту. Однак Збройним Силам вдається здійснювати підготовку до контрнаступу та ліквідовувати ворожі склади зброї.

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Що відомо про ліквідацію українською армією складу із боєкомплектами окупантів

Власне, 2 січня в Луганській ОВА повідомили, що майже два тижні ЗСУ спостерігали та фіксували кількість уралів, які заїжджали на територію військової бази у Сватовому. Опісля українській армії вдалось знищити склад ворога. Водночас це підтвердили в СтратКомі української армії.

Протягом цього часу росіяни та місцеві колаборанти тихенько завозили туди БК (бойові комплекти – 24 Канал),

– зазначили у командуванні ЗСУ.

Де розташоване Сватове: шукайте на карті



Де саме була розташована база окупантів у Сватовому / Скриншот з Google maps

Яка загалом ситуація на Луганському напрямку

Нещодавно у міноборони Великої Британії прокоментували бої у Луганській області. Зокрема, англійські розвідники вказали, що може підірвати оборону російських окупантів. Власне, якби ЗСУ змогли взяти під повний контроль трасу Р66, це ще більше підірвало б російську оборону Кремінної.

Експерти не заперечують, що ЗСУ можуть повторити Харківський бліцкриг на ще одному напрямку – тобто Луганському. Однак на ситуацію впливає низка чинників, серед них – погода та ландшафт регіону. Тому українській армії буде не так просто повернути під контроль загарбані Росією землі.