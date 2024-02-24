Мінус ЗРК "Стріла-10" і "Тор": у Сухопутних військах сказали, що найбільше вдарило по Росії

Українська артилерія знищила російські ЗРК "Стріла-10" і "Тор" на лівому березі Херсонської області. Вони були розташовані на відстані майже 36 кілометрів від лінії фронту.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, як на спроможності російської армії впливають подібні втрати. Крім втрати таких систем, 23 лютого вдалось збити черговий ворожий літак А-50, на борту якого були й окупанти.

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Ситуація із ЗРК у Росії

Тимочко зазначив, що в Росії до початку повномасштабного вторгнення було всього приблизно 150 систем "Тор". Значну частину ЗСУ вдалось знищити. Свого часу їм навіть довелось знімати арктичні системи в арктичному камуфляжі, аби поповнити втрати на фронті.

Їх ставили на спеціальні підставки, аби хоч якось збільшити уражаючий фактор, після того, як ряд БпЛА прилетіли в Москву та Санкт-Петербург. Знищення будь-яких систем ППО ворога – це не просто втрати бойових одиниць, а знищення розрахунків, навчання яких насправді проводиться довго,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Проблеми росіян після знищення ЗРК

Він додав, що навчання цих розрахунків – це ще пів справи. На фронті вони проходять бойове злагодження, а це дуже непросто та потребує багато часу. Наприклад, та сама ситуація із втратою літаків. Окупанти лишаються не просто без дорогої техніки, а без навченого персоналу.

"Втрати таких фахових екіпажів – це є дуже велика проблема для росіян. Вони ще можуть масою закидувати, а ось висококласних кваліфікованих фахівців у них мала кількість. Там усе взаємопов'язано. Перед втратою росіянам літаків, були знищені системи ППО", – наголосив Тимочко.

Перевага в повітрі в росіян ще лишається

Усе ж, за його словами, роботи ще дуже багато, бо в росіян залишається перевага в авіації. Вони мають величезний парк, як спадок від СРСР, і самі можуть виготовляти техніку. Однак сама лише техніка нічого не вирішує у війні.

Є розуміння, що при наявності необхідної нам підтримки, ми зможемо перемагати та виганяти ворога набагато швидше. Це теж позитив. Це те, в що насправді вірить українське населення. Під час повномасштабного вторгнення у нас 92% українців, які вірять у перемогу,

– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

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