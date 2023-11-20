Є чіткий план дій, – ЗСУ про роботу на лівобережжі Херсонської області й проблеми ворога

Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області, розширюючи плацдарм для подальшого звільнення території від окупантів. Так, українські військові мають певні успіхи на цьому напрямку фронті.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України – Андрій Ковальов. Він наголосив, що наші захисники закріплюються на зайнятих позиціях на лівобережжі Херсонщини, передає 24 Канал.

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ЗСУ мають успіхи на лівому березі

Ковальов наголосив, що Генштаб не може розкривати деталі операції, яку проводять наші підрозділи на лівому березі Херсонської області. Однак він наголосив, що у Сил оборони України є чіткий план дій, якого вони дотримуються.

Підрозділи Сил оборони України проводять зараз диверсійні, рейдові та розвідувальні дії. Наші воїни виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства, склади та скупчення особового складу,

– розповів він.

Крім того, наші захисники проводять розвідку місць розташування особового складу та техніки російських загарбників, позицій артилерії, щоб надалі знищити їх засобами ураження.

Водночас, за словами речника, одна з головних цілей цієї бойової роботи – відтіснити ворога якомога далі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільне населення міста Херсону від постійних російських обстрілів.

"Попри достатньо серйозну лінію укріплень російських загарбників на лівому березі Дніпра, українським воїнам вдалося провести декілька вдалих та успішних дій", – підкреслив Ковальов.

Росіяни зазнали втрат внаслідок дій Сил оборони

Речник Генштабу також сказав, що у російських окупантів почалися проблеми в результаті великих втрат на Херсонському напрямку. Тому вони змушені перекидати сюди підрозділи з інших ділянок фронті.

Значні втрати окупаційних військ зумовлені тим, що вони намагаються вибити українських воїнів зі своїх займаних позицій з цих самих плацдармів. Зокрема, майже щодня ворог здійснює від 4 до 10 таких спроб,

– наголосив він.

Однак Ковальов підкреслив, що окупанти на лівобережній Херсонщині застосовують весь можливий вид та тип зброї: від мінометів до артилерії великого калібру, ракетного озброєння та авіації. За словами речника, наші воїни діють сміливо та тактично грамотно.

Крім того, Ковальов також назвав кількість втрат серед російської армії за час активних дій ЗСУ на Херсонському напрямку.

Так, від початку формування і створення плацдармів на лівому березі українським захисникам вдалося знищити:

понад 1 200 і поранити понад 2 200 росіян;

24 танки противника;

89 артилерійських систем та мінометів;

135 одиниць різноманітної автомобільної техніки;

48 бойових броньованих машин;

9 реактивних систем залпового вогню;

14 плавзасобів;

15 одиниць спецтехніки;

4 командних пункти;

129 складів боєприпасів.

Українські військові діють на лівому березі Дніпра