Чи просунулися ЗСУ на лівобережжі Херсонщини: в ОК "Південь" пояснили відсутність інформації
В Інституті вивчення війни заявили, що українська армія продовжила "більш масштабні", ніж зазвичай, операції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Однак про бойові успіхи мають право розголошувати лише тоді, коли таке рішення ухвалює військове командування.
Про це в етері телемарафону заявила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал. Вона зауважила, що це роблять тоді, коли операцію завершено або реалізовано в тому масштабі та обсязі, як планувалося. Зазначимо, що аналітики ще у жовтні повідомляли, що ЗСУ закріпилися на лівобережжі Херсонщини.
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На жаль, ми потерпаємо від того, що створюється штучний ажіотаж інформаційний і не хочуть нас почути й дослухатися того, що за інформаційною тишею стоїть збереження життя людей,
– наголосила Гуменюк.
Вона закликала задовольнятися тією інформацією, яка нині є у відкритому доступі. А також дочекатися того моменту, коли проголошення інформації не буде таким болючим для війська.
Що відбувається на лівобережжі Херсонщини
- Робота українських військових на лівому березі Херсонщини не підлягає розголосу. Усе, аби її можна було завершити та зберегти життя цивільних. Тим часом окупанти ховаються серед місцевого населення і розташовують свої вогневі позиції там, де зосереджені люди.
- Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Збройні Сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра.
- Російське міноборони заявило, що буцімто "перекидає" свої війська з лівобережжя Херсонської області. Однак згодом це повідомлення анулювали.
- Утім у Центрі нацспротиву заявили, що руху окупантів там не зафіксували. Так росіяни можуть проводити інформаційну операцію проти України.