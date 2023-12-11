"Сіли поїсти, а як в**ало по даху": ССО потужно відпрацювали по росіянах в Олешках
Джерело:ССО ЗСУ
Українським спецпризначенцям вдалося за допомогою дронів знищити командно-спостережний пункт. Українці застали росіян зненацька – у момент удару окупанти спокійно їли.
Останнім часом росіянам на лівому березі неспокійно по-особливому. Збройні Сили продовжують проводити успішні операції та вести контрбатарейну боротьбу.
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Успішна операція ССО
Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій в окупованих Олешках виявили місце, де окупанти розмістили командно-спостережний пункт. За допомогою ударних БпАК українські військові завдали вогневого удару по цілі.
Росіяни не очікували такого подарунку від спецпризначенців – на момент атаки вони вечеряли у цьому приміщенні. Кажуть, що "терміт" їм на 40 сантиметрів землю пропалив, а також пошкодив дах.
Та ми сіли, бл***ь, поїсти на**й ввечері, як у**ало по даху. Спочатку вибух, поті, бл**ь, ще один – короче, загорілися,
– розповідаються окупанти.
За повідомленням Сил Спеціальних Операцій, командний пункт на лівому березі Херсонської області знищено вщент.
Операція Сил Спеціальних Операцій в Олешках: дивіться відео
Ситуація на лівому березі: останні новини
- Росіяни не очікували активності ЗСУ на лівому березі і наразі намагаються оперативно побудувати там оборону. Активність українських морпіхів змушує окупантів утримувати певну кількість військових там – оскільки ЗСУ, які утримують три плацдарми глибиною від 3 до 8 кілометрів, можуть рушити далі.
- Користуючись ситуацією, українські підрозділи намагаються вражати якомога більше техніки загарбників, в тому числі й за допомогою FPV-дронів. Створення плацдарму на Лівобережжі відіграло вирішальну роль у зменшенні масштабів атак на правий берег Дніпра, який залишається під контролем України.
- Бойові дії наразі тривають біля селища Кринки, присутність українців зафіксовано у населених пунктах Козачі Лагері, Пойма та Підстепне. Це дуже перспективний напрямок – через можливість скоротити шлях до Криму, однак росіяни гатять там артилерією, КАБами та авіацією.