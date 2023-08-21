ЗСУ мали успіх біля Роботиного й Малої Токмачки на Запоріжжі: показуємо на карті

На Бердянському та Мелітопольському напрямках тривають наступальні дії Сил оборони України. Наші воїни мали успіх у Запорізькій області.

Українські підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботиного Запорізької області, але безуспішно.

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У Роботиному триває планова бойова робота

Як розповіла Ганна Маляр, у Роботиному зараз триває планова бойова робота.

Показуємо Роботине на карті бойових дій

Показуємо Малу Токмачку на карті бойових дій

Заступниця міністра оборони додала, що на Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні. Окупанти продовжують обстрілювати наші позиції та цивільні об'єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях.

Росіяни активно застосовують баражуючі боєприпаси "Ланцет".

Які можливості відкривають успіхи ЗСУ на Запоріжжі