Розвідка Британії звітує про успіхи України у районі Великої Новосілки

Британська розвідка заявила, що протягом останнього місяця ситуація у районі Великої Новосілки Донецької області стабілізувалась. Там тривають менш інтенсивні бої.

У Міноборони Великої Британії заявили, що на цій ділянці фронту бої спокійніші, якщо порівнювати з червнем – липнем 2023 року. Варто зауважити, що ЗСУ повідомляли про успіх біля Копанів та Новопрокопівки, а також на схід від Андріївки.

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Що кажуть в Міноборони про успіхи ЗСУ

Протягом літа Україна майже напевно звільнила щонайменше 125 квадратних кілометрів території на цій осі,

– заявили розвідники.

За їхніми даними, українські операції в цьому секторі фронту скували деякі елементи російської армії. Зокрема, 36-ї та 5-ї загальновійськових армій східного військового округу Росії. Вони не дозволяють нашим військовим посилити інші напрямки. Також Кремль залучив там низку російських повітряно-десантних підрозділів.

Розвідники Міноборони Великої Британії запевняють, що хоч ця вісь й стабілізувалася, та російські сили, ймовірно, залишаються в оборонній позиції. Адже вони прагнуть захиститися від ймовірних майбутніх наступальних операцій України.

Малоймовірно, що протягом наступних 6 тижнів відбудеться значне відведення російських військ з цієї осі,

– запевнили у розвідці.

Останні новини з фронту

Вранці 8 жовтня наші військові повідомили, що мали успіх біля Андріївки. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що наші військові далі ведуть контрнаступ на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Також наші військові просунулись північніше Копанів та Новопрокопівки на Таврійському напрямку. Ба більше, ЗСУ знищили реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган".

Російську окупанти непокояться через контрнаступ ЗСУ. Саме тому вороги зводять укріплення біля Токмака. За даними британської розвідки, вороги заливають окопи бетоном та роблять бліндажі.