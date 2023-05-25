Професійна армія Росії практично знищена, – Череватий сказав, кого кидають на фронт

Втрати російської армії у війні проти України перевершили число, з яким Кремль розраховував завоювати Україну. Мобілізовані ж окупанти не мають досвіду й мотивації.

Про це 24 Каналу повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ, полковник Сергій Череватий. За його словами, теперішнє угруповання противника дуже сегментоване, а моральний дух – пригнічений.

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"Російська професійна армія практично знищена, тому окупантам доводиться постійно шукати заміну особовому складу. Підрозділи укомплектовані мобілізованими, тому угруповання дуже сегментоване", – сказав Череватий.

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Ким Росія замінює знищених окупантів

Речник ЗСУ наголосив, що російська професійна армія фактично знищена, тому в хід іде все:

"Бойовий армійський резерв країни" (БАРС);

територіальні війська;

інші ПВК типу "Ветеран" і "Ліга";

роти "Шторм-Z".

Череватий додав, що мобілізовані росіяни активно здаються в полон. За добу може бути 10 – 15 людей. Зокрема, за останню добу обмінний фонд поповнився на чотирьох окупантів з лиманського напрямку.

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