Професійна армія Росії практично знищена, – Череватий сказав, кого кидають на фронт
Втрати російської армії у війні проти України перевершили число, з яким Кремль розраховував завоювати Україну. Мобілізовані ж окупанти не мають досвіду й мотивації.
Про це 24 Каналу повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ, полковник Сергій Череватий. За його словами, теперішнє угруповання противника дуже сегментоване, а моральний дух – пригнічений.
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"Російська професійна армія практично знищена, тому окупантам доводиться постійно шукати заміну особовому складу. Підрозділи укомплектовані мобілізованими, тому угруповання дуже сегментоване", – сказав Череватий.
ЗСУ практично знищили професійну російську армію: дивіться відео
Ким Росія замінює знищених окупантів
Речник ЗСУ наголосив, що російська професійна армія фактично знищена, тому в хід іде все:
- "Бойовий армійський резерв країни" (БАРС);
- територіальні війська;
- інші ПВК типу "Ветеран" і "Ліга";
- роти "Шторм-Z".
Череватий додав, що мобілізовані росіяни активно здаються в полон. За добу може бути 10 – 15 людей. Зокрема, за останню добу обмінний фонд поповнився на чотирьох окупантів з лиманського напрямку.
Росія зазнає шалених втрат
- Станом на 25 травня українські військові знищили ще 500 окупантів. Загалом уже ліквідовано понад 205 тисяч російських загарбників.
- Зокрема, під Бахмутом загинуло щонайменше 20 тисяч російських військових. Речник ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що за пів року це величезні втрати.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що вагнерівці покинули передмістя Бахмута. ЗСУ контролюють околиці міста в південно-західній частині в районі "Літак".