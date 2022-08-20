Україна модернізувала винищувачі МіГ для американських ракет HARM, – Пентагон
Джерело:US Department of Defence
Наші партнери активно допомагають ЗСУ бити російських окупантів. Мова йде не лише про надання сучасної зброї, а й модернізацію того, що вже є на озброєнні наших воїнів.
Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. Герої ЗСУ вже показали, що використовують сучасне західне озброєння максимально ефективно, тому обсяги підтримки з часом лише зростатимуть.
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ЗСУ модернізували свої винищувачі
Як повідомили у Пентагоні, одним із пунктів нового пакета військової допомоги для ЗСУ стали ракети HARM. Як повідомили у відомстві, Україна модернізувала свої винищувачі під їх використання, тому вже може активно застосовувати їх проти російських окупантів.
ЗСУ інтегрували HARM у свої винищувачі МіГ. Раніше ми визначили таку технічну можливість, й після того, як українські військові впоралися з модернізацією, ми надали ракети. Це вже другий транш ракет HARM в Україну,
– повідомив чиновник.
Війна росії з Україною: останні новини
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- росіяни дуже злякалися "бавовни" у Криму. Вони вже почали розпродувати квартири за безцінь та втікати з півострова.
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