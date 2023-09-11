Якщо ми натиснемо на окупантів з Півдня, то вони втечуть, – Зеленський

Якщо українські захисники натиснуть на російських загарбників на Півдні країни, то вони втечуть звідти самі. Зараз в Україні є рух, і це важливо.

Великий прорив ще попереду. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зверніть увагу Путін не розуміє, що в довгій війні він програє, – Зеленський

Окупанти можуть втекти

За словами президента, навіть обмежений прогрес на лінії фронту має велике значення. Зараз в Україні "є рух, і це важливо".

Зеленський зазначив, що після важких початкових втрат і поспіхом адаптованої тактики українські бійці нарешті прорвали перший із трьох основних оборонних рубежів Росії в Запорізькій області. Однак великий прорив ще попереду.

Якщо ми натиснемо на них із Півдня, то вони (загарбники – 24 Канал) втечуть,

– наголосив український лідер.

Зеленський готовий до тривалої війни

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський зазначив, що його команда повинна бути готовою до тривалої війни. Глава держави не хоче думати про довгу війну, проте саме до цього він і готується.

За словами Зеленського, війна, яку розв'язав Кремль, може завершитися не скоро.

"Я повинен бути готовий, моя команда повинна бути готова до довгої війни, і емоційно я готовий", – сказав український президент.