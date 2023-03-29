Данілов має рацію, – військовий експерт припустив, що означають заяви секретаря РНБО щодо БпЛА

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на озброєнні ЗСУ можуть з'явитися ударні безпілотники з дальністю польоту понад 3 тисячі кілометрів. Це може свідчити про те, що українські бійці готові знищувати військові об’єкти Росії, в тому числі – у Москві.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Владислав Селезньов. Він переконаний, що чим слабшими будуть можливості російської армії, тим більш ефективним буде контрнаступ ЗСУ.

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ЗСУ готові знищувати військові об’єкти Росії

Селезньов зазначив, що Данілов має рацію. Російська пропаганда постійно роздмухувала міф про "найдосконалішу у світі" ППО Росії. Однак "бавовна" на військових об’єктах росіян на тимчасово окупованих територіях України свідчать про те, що справи у загарбників йдуть не дуже добре.

Також військовий експерт звернув увагу, що секретар РНБО згадав у своєму дописі німецького пілота Матіаса Руста, який у 1987 році приземлився на Червоній площі у Москві. Є свідчить про те, що ЗСУ напоготові.

ЗСУ у цьому контексті будуть діяти раціонально, бо посадка БпЛА на Червоній Площі – це чудовий інформаційний привід, але військової користі з того мало. А от нищення ворожих об’єктів, у тому числі – на території Москви, – це більш нагальна ситуація, реалізувати її важливо у найкоротші терміни,

– вважає він.

Владислав Селезньов наголосив, що чим слабшими будуть можливості російської армії, тим більш ефективним буде контрнаступ ЗСУ.

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