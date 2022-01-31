ЗСУ можуть потрапити в п'ятірку найсильніших армій світу, – Резніков

Сьогодні дуже важливо розвивати Збройні сили та підтримувати армію. Попри те, що Україна посідає 22 місце у світовому рейтингу військової потужності, є куди розвиватися.

Про це повідомив очільник оборонного відомства Олексій Резінков. Водночас він зазначив, що Індія та Японія входять до п'ятірки найкращих, тож українцям потрібно рухатися у тому напрямку.

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Мініст наголосив, що нині Збройні сили України – найбільша сухопутна армія в Європі – 261 тисяча. Окрім цього, за його словами, жодна європейська армія не має такого бойового досвіду, як ми.

"Упродовж десятиліття Європа зрозуміє, що краще фінансувати українську армію як один з головних суб'єктів безпеки. Українці носитимуть форму, а європейці будуть платити за це", – додав він.

ЗСУ серед найсильніших армій

Збройні сили України за рік піднялися у рейтингу найсильніших армій світу на три сходинки. Так, наші військові посіли 22 місце у списку. В переліку ЗСУ обійшли Канаду та Польщу.

Очолили список традиційно США, Росія та Китай. До першої п'ятірки теж увійшли Індія та Японія.

В Європі українські Збройні сили станом на 2022 рік посідають шосту позицію, попереду Іспанія.

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