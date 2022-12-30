У ЗСУ є успіхи в районі Кремінної, росіяни не вірять, що втримають лінію фронту, – Жданов
Україна продовжує звільняти окуповані Росією території не зважаючи на жодні погрози або застереження. Луганська область майже повністю окупована від початку вторгнення, але військові вже біля Кремінної, тож, ймовірно, на початку року її можуть деокупувати.
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Чому просування таке повільне
Олег Жданов зазначив, що це просування вдалось дуже складним, оскільки росіяни роблять усе, щоб сповільнити ЗСУ.
Темп просування дуже і дуже складний і, відповідно, цифри просування не такі великі, як були в попередніх контрнаступальних діях наших військ,
– сказав Жданов.
Це пов'язано з тим, що там зосереджені регулярні російські війська і вони намагаються збити український наступ зустрічними атаками. Окрім цього, Олег Жданов із посиланням на джерела в Генштабі розповів про підготовку росіян до оборони Луганська. Окупанти на стільки не впевнені у власних силах, що готують до оборони обласного центру.
Олег Жданов розповів про наближення ЗСУ до Кремінної: дивіться відео
"Тобто вони починають вже будувати оборонні рубежі навколо міста Луганськ. Напевно є думка, що навряд чи їхній фронт витримає тиск Збройних Сил України", – зазначив військовий експерт.
Основне напередодні Нового року щодо війни
- Дедалі частіше почали звучати повідомлення про новий можливий наступ росіян на Київ з Білорусі. Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що наступ 150 тисячного російського війська можливий до лютого 2023 року.
- Володимир Зеленський провів 45 в цьому році засідання Ставки головнокомандувача. Президент заявив, що Українська ППО в наступному році стане найпотужнішою у Європі.
- Керівник ГУР МО Буданов назвав нову дату хвилі мобілізації в Росії. Це може розпочатись вже 5 січня, оскільки росіяни продовжують нести значні втрати.