У ЗСУ є успіхи в районі Кремінної, росіяни не вірять, що втримають лінію фронту, – Жданов

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютуб-каналі – повідомляє 24 канал . За його словами, Генштаб ЗСУ надав офіційну інформацію, де підтвердив просування української армії в сторону Кремінної на 2,5 кілометри.

Чому просування таке повільне

Олег Жданов зазначив, що це просування вдалось дуже складним, оскільки росіяни роблять усе, щоб сповільнити ЗСУ.

Темп просування дуже і дуже складний і, відповідно, цифри просування не такі великі, як були в попередніх контрнаступальних діях наших військ, – сказав Жданов.

Це пов'язано з тим, що там зосереджені регулярні російські війська і вони намагаються збити український наступ зустрічними атаками. Окрім цього, Олег Жданов із посиланням на джерела в Генштабі розповів про підготовку росіян до оборони Луганська. Окупанти на стільки не впевнені у власних силах, що готують до оборони обласного центру.

Олег Жданов розповів про наближення ЗСУ до Кремінної: дивіться відео

"Тобто вони починають вже будувати оборонні рубежі навколо міста Луганськ. Напевно є думка, що навряд чи їхній фронт витримає тиск Збройних Сил України", – зазначив військовий експерт.