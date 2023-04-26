Росіяни отримують море вогню у Бахмуті: військове зведення від Романа Світана

Бахмут – важливий рубіж, який Збройні Сили України утримують уже тривалий час. Віднедавна наші воїни, ймовірно, почали застосовувати там "розумні бомби" JDAM.

Про це у своєму щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Він наголосив, що така бомба лягає дуже конкретно в ціль, плюс-мінус 2 – 3 метри.

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Як авіабомби JDAM працюють у Бахмуті

Світан зазначив, що у Бахмуті ледь не на постійній основі перебувають наші генерали, командувачі або напрямку, або роду і виду військ. Нині Бахмут відвідав командувач Сил спецоперацій генерал Віктор Хоренко. Адже нині там працюють ССО, які зайшли в Бахмут на заміну мотострілецьким підрозділам, а бригадний генерал командує ними.

Ситуація в районі Бахмута / Скриншот DeepStateMAP

Він пояснив, що однією з рис роботи Сил спецоперацій є робота авіабомб JDAM. Тобто на наші старі авіабомби обвішуються американські обвіси – так звані крильця. Після скидання авіабомба розкриває крильця й далі під управлінням GPS виходить на точку удару, яку надають Сили спецоперацій.

Усе відбувається дуже швидко. Злітає літак і скидає щонайменше дві бомби,

– сказав Світан.

Льотчик-інструктор зауважив, що бомба лягає дуже конкретно в ціль, плюс-мінус 2 – 3 метри. Тож у такого роду укріпзоні від однієї бомби могли загинути десь до роти російських військових.

Огляд фронту від Романа Світана: дивіться відео

Наскільки потужні JDAM

Він наголосив, що після точного використання JDAM здоров'я у росіян буде вже не те. Адже це 500 або 250-кілограмова авіабомба. У 500-кілограмовій, наприклад, 300 кілограмів вибухівки.

Це, можна сказати, такий собі "Іскандер",

– заявив полковник запасу ЗСУ.

За його словами, це, якщо порівняти з російськими засобами ураження. Адже в "Іскандері" приблизно така ж сама 500-кілограмова бойова частина. Тож такі цікаві "Іскандери" ми починаємо скидати їм на голови.

Так би мовити, росіяни зараз отримують таке море вогню,

– наголосив Світан.

Військовий експерт додав, що такими бомбами переважно працюють Су-24, хоча загалом це може робити будь-який літак.

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