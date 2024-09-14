Британський полковник сказав, як для Росії може завершитися операція на Курщині

Українські військові продовжують наступальні дії у Курській області, досягаючи нових результатів. Росіянам не вдається дати відсічі Силам оборони, що породжує все більше проблем.

На операцію ЗСУ у Курській області все більше зосереджують увагу у Кремлі, розуміючи, якою великою проблемою вона стала. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів Геміш де Бреттон-Гордон – полковник армії Великої Британії в запасі.

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Україна має досягнути успіху на Курщині

Директор ЦРУ Вільям Бернс і голова британської розвідки Річард Мур заявили, що українська наступальна операція вглиб Росії викликала безліч питань серед російських еліт щодо того, куди все це може зайти.

Це був дуже цікавий та унікальний спільний виступ очільників розвідок США та Великої Британії. Дуже важливо те, що керівники розвідки вважають, що росіян дійсно збентежив Курський наступ. Це змусило їх дуже багато про що подумати,

– зазначив Геміш де Бреттон-Гордон.

Зокрема, з початку операції у Курській області росіяни впродовж місяця не могли контратакувати. Це свідчить про те, що можливості для них підтримувати свої війська мінімальні. Росіяни намагаються перекинути війська у цей район, щоб спробувати протистояти наступу. Але наразі їм і це не допомагає.

Зверніть увагу! Напередодні Володимир Зеленський повідомив про початок контрнаступу росіян на Курщині. Однак, наприклад, в ISW та Пентагоні не побачили ознак масштабної контрнаступальної операції Росії. Ба більше, вже 14 вересня з'явилась інформація, що ЗСУ вдалося прорвати ще одну лінію оборони росіян.

"Все ймовірніше, що Україні вдасться утримати цю територію, яка є дуже великою. Це дуже важливо, і глава ЦРУ та MI-6 передали світовим лідерам меседж – важливо забезпечити те, щоб Україна досягла успіху в Курській області. Тому що це найкращий спосіб поставити Україну в дійсно вигідне становище, аби вона могла домовитися з росіянами", – наголосив полковник британської армії у запасі.

Тож хоч Владімір Путін від початку операції ЗСУ намагався показати, що все нібито під контролем, і немає ніяких проблем, але все більше свідчить про те, що зараз основна увага Кремля зосереджена саме на Курській області та стратегічних наслідках наступу України.

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Катастрофа для росіян

Очільники британської та американської розвідки також розповіли, що наслідки маневру під Курськом відчутно вдарили по російській еліті, яка до цього часу була захищена від війни.

Тепер їм доводиться відправляти своїх дітей на фронт, строковиків і усвідомлювати, що це вже не можна назвати просто так званою "спеціальною військовою операцією". Це перетворюється на військову катастрофу для росіян. Я згоден з главами ЦРУ та MI-6, що маневр під Курськом є блискучим і справді зосереджує увагу Путіна та його вірних генералів,

– наголосив де Бреттон-Гордон.

Однак також дуже важливо, щоб Захід доклав зусиль до того, що зараз відбувається не лише на фронті в Україні, але й в Росії. Так, Київ зможе отримати від цього якомога більше переваг.