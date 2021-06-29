Естонія, Литва та інші: ЗСУ навчались у колег, щоб створити тероборону та рух опору

В Україні працюють над тим, щоб підготувати населення до національного спротиву. У цьому та інших питаннях Україна отримала унікальний досвід від закордонних експертів.

Про це повідомив радник командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Денис Поданчук. Він зауважив, що досвідом ділилися експерти з Естонії, Литви, Латвії, Польщі та інших країн.

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"Було опрацьовано безліч нормативно-правових документів та враховано цей досвід. Не лише про тероборону, а й про рух опору, про який мало говорять в Україні", – сказав Поданчук.

Він зауважив, що закордонною практикою ділилися експерти, які десятками років допомагають організовувати рухи національного спротиву. Спеціальні курси вже проводили в Силах спеціальних операцій.

Поданчук: У нас унікальний досвід

Профільний комітет рекомендував до ухвалення в першому читанні проєкт закону про територіальну оборону.

За словами радника, досвід іноземних держав адаптовували до українських реалій, адже його неможливо перейняти без жодних змін.

Зараз експерти дивляться на ті рішення, які вироблені у нас, і кажуть, що ми – молодці. Вони й самі переймають цей досвід, бо в нас він унікальний,

– зазначив Поданчук.

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