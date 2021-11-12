У ЗСУ назвали кількість російських військових, які воюють на Донбасі

Проросійські окупанти щодня порушують домовленості про припинення вогню на Донбасі. У ЗСУ повідомили, що на постійній основі на окупованій території перебувають понад 2 тисячі 100 російських кадрових офіцерів.

Ситуацію на Сході України обговорили міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Зустріч відбулась в районі проведення ООС.

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На Донбасі постійно перебувають понад 2 тисячі кадрових офіцерів Росії

Міністра проінформували, що агресор на території окупованого Донбасу підтримує потужне угруповання. Загальна чисельність 1 та 2 армійських округів Південного військового округу Росії становить 35 з половиною тисяч осіб.

Ба більше, на Донбасі на постійній основі перебувають понад 2 тисячі кадрових російських офіцерів: вони обіймають ключові посади в окупантів.

З початку року зафіксували понад 2200 обстрілів

З початку 2021 року ворог 2287 разів обстріляв українські позиції, з них 610 разів – з озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Лише протягом листопада 2021 року противник проігнорував "тишу" 78 разів.

У ЗСУ повідомили, що противник посилив передові підрозділи танковими групами та активно використовує безпілотники і снайперів.

Я буваю на передовій кожного місяця по декілька днів. Найближчими днями разом з міністром відвідаємо підрозділи, щоб поспілкуватися з військовослужбовцями і вирішити питання, які їх турбують,

– повідомив Валерій Залужний.

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На Донбасі використовують російську зброю, – експерти

Раніше міжнародна неурядова організація "Conflict Armament Research" оприлюднила результати свого дослідження. Згідно з ними, окупанти використовують техніку та озброєння, яке постачає Росія. Робота фахівців тривала 3 роки.

Яка ситуація на Донбасі за попередню добу:

За 11 листопада 2021 року окупанти 13 разів порушили режим тиші.

Ворог використовував заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Поранення отримав наш захисник.

Українські військові змусили бойовиків припинити обстріли.

Текст публікації головнокомандувача ЗСУ:

Разом з міністром оборони України Олексієм Резніковим працюємо в районі проведення ООС.

Безпекова ситуація складна, але повністю контролюється Об'єднаними силами.

Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. З початку року зафіксовано 2287 обстрілів наших позицій, з яких 610 із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Тільки упродовж поточного місяця ворог порушив режим "тиші" 78 разів (з них 26, застосувавши артилерійські системи калібром більше ніж 100 мм). Противник посилив передові підрозділи танковими групами та активно використовує БПЛА і снайперів.

На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей держава-агресор підтримує потужне угруповання: загальна чисельність 1 та 2 АК Південного військового округу РФ становить 35,5 тисяч осіб. Близько 2,1 тисячі кадрових військовослужбовців ЗС РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади.