У ЗСУ назвали кількість російських військових, які воюють на Донбасі
Джерело:фейсбук Головнокомандувача ЗСУ
Проросійські окупанти щодня порушують домовленості про припинення вогню на Донбасі. У ЗСУ повідомили, що на постійній основі на окупованій території перебувають понад 2 тисячі 100 російських кадрових офіцерів.
Ситуацію на Сході України обговорили міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Зустріч відбулась в районі проведення ООС.
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На Донбасі постійно перебувають понад 2 тисячі кадрових офіцерів Росії
Міністра проінформували, що агресор на території окупованого Донбасу підтримує потужне угруповання. Загальна чисельність 1 та 2 армійських округів Південного військового округу Росії становить 35 з половиною тисяч осіб.
Ба більше, на Донбасі на постійній основі перебувають понад 2 тисячі кадрових російських офіцерів: вони обіймають ключові посади в окупантів.
З початку року зафіксували понад 2200 обстрілів
З початку 2021 року ворог 2287 разів обстріляв українські позиції, з них 610 разів – з озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Лише протягом листопада 2021 року противник проігнорував "тишу" 78 разів.Зверніть увагу! У ЗСУ повідомили, що противник посилив передові підрозділи танковими групами та активно використовує безпілотники і снайперів.
Я буваю на передовій кожного місяця по декілька днів. Найближчими днями разом з міністром відвідаємо підрозділи, щоб поспілкуватися з військовослужбовцями і вирішити питання, які їх турбують,
– повідомив Валерій Залужний.
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На Донбасі використовують російську зброю, – експерти
Раніше міжнародна неурядова організація "Conflict Armament Research" оприлюднила результати свого дослідження. Згідно з ними, окупанти використовують техніку та озброєння, яке постачає Росія. Робота фахівців тривала 3 роки.
Яка ситуація на Донбасі за попередню добу:
- За 11 листопада 2021 року окупанти 13 разів порушили режим тиші.
- Ворог використовував заборонене мінськими домовленостями озброєння.
- Поранення отримав наш захисник.
- Українські військові змусили бойовиків припинити обстріли.
Текст публікації головнокомандувача ЗСУ: