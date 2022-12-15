Ворог не розвантажує снаряди ближче ніж 100 кілометрів від фронту, – Череватий

Українські військові зберігають вогневий контроль над трасою Сватове – Кремінна. То ж росіяни не можуть перевозити там щось важливе.

ЗСУ тримають росіян у тонусі

Траса Сватове – Кремінна є дуже важливою для логістики ворога. Про це речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі національного телемарафону.

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Українські ракетні війська та артилерія намагаються тримати ворога в тонусі. Вони систематично завдають удари по скупченню техніки росіян, штабах, складах паливо-мастильних матеріалів, артилерійських снарядів тощо.

Це призвело до того, що ворог забороняє своїм логістичним службам розвантажувати снаряди ближче ніж за 100 кілометрів від передової,

– наголосив Череватий.

Переобладнання цивільних лікарень під госпіталі свідчить про те, що росіяни мають системні втрати у Луганській області. Вони вже навіть переробили відділення пологового під госпіталь.

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