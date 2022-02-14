ЗСУ не зустрічатимуть росіян з квітами, – "слуга народу" Кравчук про можливий напад Путіна

Збройні сили України готові до розвитку будь-якої ситуації. Зокрема, у разі нападу Кремля українські військові точно не зустрічатимуть росіян з квітами.

Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 каналу. У Володимира Путіна чомусь дуже викривлене уявлення про Україну.

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За словами Кравчук, це відбувається вже упродовж багатьох років. Однак якщо Росія таки наважиться на повномасштабний наступ, то ЗСУ зустрічатимуть її з різним озброєнням.

Ми віримо у Збройні сили. Вони готові до розвитку будь-якої ситуації й точно росіян не зустрічатимуть з квітами,

– наголосила нардепка.

Кравчук зауважила, що наразі й військові, й пересічні українці дуже мотивовані, адже мовиться про їхню рідну землю. Вона також додала, що будь-яку інформацію про можливий напад зараз варто сприймати з холодним розумом.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Кравчук розповіла про готовність ЗСУ протистояти агресії Росії: дивіться відео

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