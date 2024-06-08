На Покровському напрямку 47 бригада стримує щонайменше 3 ворожі бригади: епічне відео

Росія і досі не відмовилася від своїх загарбницьких цілей в Україні. Водночас українські захисники активно нищать ворога та завдають йому втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, окупанти намагаються просуватися на Покровському напрямку. Там їм дають потужний відпір бійці 47 окремої механізованої бригади.

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47 бригада відбиває атаки ворога на Покровському напрямку

Окупанти не зменшують темп штурмових дій, зосереджуючи свої зусилля на Покровському напрямку. Тут ворог намагається просунутися вглиб нашої території, але натрапляє на запеклий опір українських захисників.

Воїни 47 окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади Росії. Маючи величезні резерви живої сили, московити оперативно поповнюють шалені втрати та знову й знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить,

– мовиться у повідомленні.

БМП Bradley знищив ворожий БТР: дивіться відео

На відео зафіксовано, як ворожий БТР прорвався в населений пункт. Екіпажу БМП Bradley довелося миттєво реагувати. В результаті БМП знищив БТР разом з десантом.

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