ЗСУ будуть нищити аеропорти, зброю та солдатів Росії до повної деокупації, – Україна в ООН

Україна продовжуватиме боротися доти, доки кожен наш громадянин і клаптик землі не буде звільнений. Тому Збройні Сили знищуватимуть аеропорти, зброю та військових Росії до повної деокупації.

Про це заявив радник Постійного представництва України при ООН Сергій Дворник на засіданні Радбезу ООН. Він наголосив, що наша держава засуджує зловживання окупантами інструментарієм РБ, який вони скликали для відвертання уваги від воєнних злочинів.

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ЗСУ знищуватимуть аеропорти, зброю та військових Росії

За словами Дворника, Росія послідовно виправдовує вторгнення, посилаючись на право на самооборону. Він назвав це "виставою, маніпуляцією, лицемірством і цинізмом".

Це дуже жалюгідна вистава. Намагаючись звинуватити жертву збройної агресії в отриманні засобів захисту, Росія вже більш як рік отримує іранські безпілотники і зараз готова стати навколішки перед північнокорейським режимом, щоб випросити додаткову зброю і боєприпаси для продовження агресивної війни проти України,

– наголосив радник Постійного представництва України при ООН.

Він зазначив, що Україна буде й надалі боротись, поки кожен український громадянин і кожен клаптик нашої землі не буде звільнений, а Росія не зазнає воєнної поразки.

"Ми знищуватимемо аеропорти, як це сталося 17 жовтня в окупованих Бердянську та Луганську. Ми й надалі знищуватимемо російську техніку та солдатів, яких московські генерали посилають як гарматне м'ясо для самогубних атак на українське місто Авдіївку", – підкреслив дипломат.

Нагадаємо, що станом на 28 жовтня ЗСУ вже знищили 298 420 окупантів. За минулу добу – ще 740 солдатів.