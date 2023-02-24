Рік невизначеності та болю скінчився, – ЗСУ оголосили Рік відплати

Україна ось уже цілий рік протистоїть повномасштабній російській агресії. У роковини великої війни ЗСУ оголосили Рік відплати.

Ролик з відповідним слоганом виклали у мережу Повітряні сили ЗСУ. У відомстві підкреслили, що українцям пора перегорнути сторінку календаря. Адже всі ми чудово знаємо, що прожили не 2022 рік, а одне довге 24 лютого.

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Війна рано чи пізно закінчиться

Рік невизначеності та болю скінчився. Настав час перегорнути сторінку календаря. Ми оголошуємо Рік відплати,

– підкреслюють у Повітряних силах.

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У відомстві наголошують на тому, що війна не може і не триватиме вічно. Водночас закликають кожного долучитися та пришвидшити її кінець. Щоб усі українці могли повернутися додому та продовжити будувати своє краще мирне життя.

Зауважимо, що за рік повномасштабного вторгнення росіяни зазнали колосальних втрат. І продовжать зазнавати, адже невпинно лізуть на низці напрямків, намагаючись принести бодай якийсь здобуток диктаторові з Кремля.

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