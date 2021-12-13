ЗСУ отримали ще 30 пускових ракетних комплексів Javelin

США відправили Україні 30 протитанкових керованих ракетних комплексів Javelin. Допомога надійшла у межах щорічної військової підтримки для стримування російської агресії.

На українську територію Javelin скерували ще у жовтні. Інформацію про це виданню підтвердили у Пентагоні 11 грудня.

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В Україну надійшла партія Javelin

Javelin були доставлені Україні 23 жовтня,

– уточнили у Міноборони США.

Там додали, що Сполучені Штати виділили понад 450 мільйонів доларів на безпекову допомогу Києву у 2021 році. Це – частина поточного зобов'язання країни підтримувати здатність України захищати свій суверенітет та територіальну цілісність.

Попередня допомога від США

Протягом жовтня – листопада до України надійшли 4 партії військово-технічної допомоги від США. У них були засоби радіолокаційного спостереження, ПТРК FGM-148 Javelin, набої, постріли до 40-міліметрових автоматичних гранатометів, армійські аптечки, а також інше озброєння та обладнання.

Забезпечення української армії Javelin: що відомо

Вперше ракетні комплекси Javelin надійшли в Україну у квітні 2018 року. Тоді США у межах допомоги поставили 37 пускових установок та 210 ракет на суму 47 мільйонів доларів.

У жовтні 2019 року Держдеп погодив продаж Україні ще 150 ракет Javelin та 10 пускових на загальну суму 39,2 мільйона доларів.

У грудні підписали контракт вартістю 36,5 мільйона доларів. Перша партія ракет надійшла у червні 2020 року.

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