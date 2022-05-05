ЗСУ переходять до контрнаступу на Харківському та Ізюмському напрямках

Військові Збройних Сил України ідуть в контратаку. Як наголосив Валерій Залужний, наші бійці вибиватимуть ворогів на Харківському й Ізюмському напрямках.

Крім того, він зазначив, що окупанти перекидають основні зусилля на Луганський напрямок. Нагадаємо, що в районі Попасної, Кремінної та Торського зараз тривають запеклі бої.

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Залужний поспілкувався з генералом Марком Міллі

Також Валерій Залежний розповів, що спілкувався з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Він наголосив на тому, що довіра, професійність та спільні цінності – основа їхніх тісних відносин. А під час повномасштабного вторгнення Росії на території України вони лише зміцнилися.

Яка зараз ситуація на фронті

Станом на ранок, 5 травня, ЗСУ вдалося звільнити кілька населених пунктів, розташованих на межі Миколаївської та Херсонської областей. Цього вдалося досягнути, підкреслюють у Генштабі, завдяки "успішним діям українських захисників і захисниць". Тож російські загарбники втратили над цими населеними пунктами контроль.

А от на Південнобузькому напрямку російські загарбники не вели активних бойових дій. Натомість окупанти завдавали ракетно-бомбових ударів по позиціях наших бійців, а також знищували інфраструктуру регіону.

Не полишають окупанти спроб атакувати Схід. Це вони роблять для того, щоб вийти на межі Луганської та Донецької областей. Це не лише дозволить російським військовим досягнути однієї з останніх поставлених цілей, а й зберегти сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

Що стосується Волинського, Поліського та Сіверського напрямків, то там вороги не проводили активних дій. Натомість артилерійські обстріли тривають на лінії зіткнення на Таврійському та Донецькому напрямках. Безрезультатно окупанти ведуть наступальні дії по Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках.

Зауважимо, що російська сторона сама визнала, що їй не вдасться провести парад Перемоги у Донецьку та Луганську. Натомість "Безсмертний полк" може пройти у Маріуполі. Зараз там, до речі, проводять підготування, щоб показати буцімто "покращення" міста.

Якщо говорити про актуальні втрати, то станом на 5 травня нашим військовим вдалося знищити 24 700 російських окупантів. Також на брухт перетворили тисячі одиниць ворожої техніки.

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