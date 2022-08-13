У ЗСУ підтвердили: наші поцілили в автомобільний міст дамби Нової Каховки й вивели його з ладу

Українські захисники продовжують руйнувати логістику російських окупантів. Зокрема, 12 серпня вони вдарили по автомобільному мосту дамби Нової Каховки.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь". Зауважте, що раніше про знищення цього мосту заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. За його словами, це остання переправа в області, якою могли перевозити техніку.

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ЗСУ знищили міст дамби в Новій Каховці

Українська авіація 12 серпня завдала 5 ударів по опорних пунктах та скупченнях озброєння та техніки росіян в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Окрім цього, бійці ракетно-артилерійських підрозділів уразили автомобільний міст дамби Нової Каховки. Відтепер окупанти вже не зможуть використовувати його за призначенням.

Загалом підтверджені втрати росіян за добу становлять:

46 окупантів,

15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки.

Остаточні втрати загарбників поки встановлюють. Водночас у Чорному морі наразі перебувають 11 кораблів та катерів ворожого флоту. Деякі курсують вздовж узбережжя Криму до Новоросійська. Своєю чергою на бойовому чергуванні залишаються 2 носії крилатих ракет типу "Калібр" та 1 великий десантний корабель.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Загальні втрати росії в Україні

Від самого початку повномасштабної війни в Україні російська окупаційна армія зазнає шалених втрат. Станом на ранок 12 серпня бійці ЗСУ ліквідували приблизно 43,2 тисячі загарбників.

Також росіяни стрімко втрачають техніку. Зокрема, наші захисники вже спопелили:

1849 танків,

4108 бойових броньованих машин,

975 артилерійських систем,

261 РСЗВ,

136 засобів ППО,

233 літаки,

193 гелікоптери,

778 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

185 крилатих ракет,

15 кораблів та катерів,

3021 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн,

90 одиниць спеціальної техніки.

Зауважте, що ці дані – приблизні, адже підрахунки ускладнюються дуже активними бойовими діями. Тому втрати росії, цілком ймовірно, можуть бути значно більшими.

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