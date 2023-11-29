У ЗСУ підтвердили удар по нараді окупантів на Херсонщині: скільки посадовців ліквідовано

Збройні Сили України підтвердили удар по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області. Внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців.

По окупантах наші захисники вдарили 28 листопада. Зробили це завдяки інформації, яку надали небайдужі громадяни.

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Що відомо про удар ЗСУ

Роздобули для ЗСУ необхідні дані сили спротиву на окупованій Херсонщині. Завдяки цьому українські захисники змогли завдати удару по будівлі, де засідали окупанти.

Удар від ЗСУ по окупантах / СтратКом ЗСУ

За даними росЗМІ, обстрілу зазнала будівля ОМВС Росії "Новокаховський". Вони заявляють, що окупанти, які загинули були поліцейськими. Вони зазнали тяжких поранень та були госпіталізовані.

Втрати ворога: останні новини

Під час пресконференції у Брюсселі 29 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на війні проти України Росія втратила щонайменше 300 тисяч своїх вояк і тисячі одиниць техніки, зокрема кораблі.

Українські військові завдають ворогу втрат також і у Чорному морі. Зокрема ЗСУ змогли знищити кілька важливих кораблів Чорноморського флоту Росії.

Крім цього, окупанти самі допомагають захисникам України, зменшуючи свій бойовий склад. За місяць 810 бригада морської піхоти Росії втратила близько 50 солдатів через підриви на власних мінах.

Крім цього, російські партизани допомагають ЗСУ завдавати армії противника втрат. Зокрема, вони спалили ворожий літак. За словами борців проти режиму Путіна, об'єктом "майже ритуального спалення" став бойовий літак Су-27.

На території тимчасово окупованого Запоріжжя триває робота українських партизанів. Так, 23 жовтня 2023 року вони здійняли в повітря автомобіль з представниками російської фсб. Серед них – російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України.