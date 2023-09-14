Фантастичний успіх ЗСУ: воїни уразили два російських патрульних кораблі типу "Василій Биков"

Російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат. Зокрема, на флоті. Українські захисники підтвердили ураження російських патрульних кораблів типу "Василій Биков" вранці 14 вересня.

Радісну новину СтратКом ЗСУ повідомив увечері 14 вересня. Вже відомо, що кораблі країни-терористки мають певні пошкодження.

Зверніть увагу "Бл**ь, загинув": ЗСУ відправили до Кобзона VIP-гостя

Вранці сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василій Биков" окупаційного флоту Росії у південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження,

– мовиться у повідомленні.

На морі Росії дуже не щастить

Росії завдають масштабних втрат. Країна-терористка не має успіхів ані на суші, ані у морі. Останні декілька днів – особливо сумні для російського флоту. Напередодні у Чорному морі наші герої знищили черговий катер типу КС-701 "Тунець" (так, з неймінгом в окупантів – біда, зрештою, як і зі всім іншим).

Також дуже професійно попрацювала "бавовна" у тимчасово окупованому Криму. Там вдалося пошкодити ВДК "Мінськ" і підводний ракетоносій "Ростов-на-Дону". У розвідці вже наголосили, що вони, вочевидь, не підлягають відновленню. Водночас окупанти продовжують брехати й розповідати про майбутні ремонтні роботи. У них традиційно все йде "за планом" (спойлер – ні).