Приліт по штабу Чорноморського флоту Росії: у ЗСУ підтвердили успіх операції

Кінець вересня видався дуже "спекотним" для окупантів у Криму. Особливо приємним видався день 22 вересня. Тоді потужно прилетіло по штабу Чорноморського флоту Росії.

Станом на 16:00 у ЗСУ підтвердили удар. Цей день та цей приліт наближає деокупацію Криму.

Зверніть увагу Момент атаки по Чорноморському флоту Росії в Криму потрапив на відео

22 вересня близько 12:00 Сили оборони України завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі,

– мовиться у повідомленні.

Потужний удар по Чорноморському флоту

У Севастополі 22 вересня пролунав потужний вибух. У місцевих чатах почалася паніка. Згодом стало відомо, що прилетіло у штаб Чорноморського флоту. У Повітряних силах ЗСУ наголосили: окупантів попереджували про те, що "далі буде".

Вибух був настільки потужним, що його визнали навіть у міноборони Росії. Вочевидь, загарбники не додумалися, як приховати таку масштабну "бавовну", аби "далі казати, що все йде за планом". Спершу навіть заявили про загиблого російського військового. Хоча, зважаючи, як активно Росія бреше, применшуючи свої втрати, "двохсотих" може бути набагато більше. Згодом російська пропаганда "перевзулася у повітрі" й заявила, що окупант начебто зник безвісти.