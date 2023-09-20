У ЗСУ підтвердили успішний удар по командному пункту Чорноморського флоту Росії

Уранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по тимчасово окупованому Криму. Наші воїни уразили командний пункт росіян.

Удару завдали біля окупованого Севастополя. Раніше представник ГУР Андрій Юсов підтвердив удар по Криму та пообіцяв, що деталі оприлюднять ЗСУ та Генштаб. Поки що ЗСУ дуже лаконічні, тож чекаємо на подробиці.

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Що відомо про село Верхньосадове, де завдали удару

Командний пункт росіян був біля Верхньосадового поблизу окупованого Севастополя. Верхньосадове розташоване в долині річки Бельбек на півдні Кримського півострова – на честь неї названо аеродром, який 20 вересня теж трохи "потривожився".

Село Верхньосадове завжди було кримськотатарським і мало назву Дуванкой. На 1944 рік, коли кримських татар депортували з їхньої батьківщини, абсолютну більшість населення становили саме кримські татари. 1945 року радянська влада перейменувала село на Верхньосадове, місце кримських татар зайняли переселенці з Орловської і Брянської областей.

У населеному пункті нині проходить дорога Сімферополь – Севастополь і є залізнична станція.

Де розташоване Верхньосадове в Криму: показуємо на карті

Раніше сьогодні так званий "губернатор" Севастополя заявив про атаку безпілотників і нібито успішну роботу ППО. За його словами, поблизу населених пунктів Верхньосадове та Кача буцімто упали збиті дрони, там виникли пожежі. Як бачимо, насправді російська пе-ве-о дірява.

Україна проводить планові дії зі звільнення півострова

Триває комплекс заходів українських сил безпеки та оборони і удари по об'єктах противника по тимчасово окупованому Криму. Деталі згодом будуть оприлюднені ЗСУ та Генштабом,

– сказав 20 вересня представник ГУР Андрій Юсов.

"Останніми днями дуже багато новин з Криму. Все це в рамках одного комплексу заходів, і всі ці заходи результативні, повірте. І на морі, і на суші, і в повітрі – далі буде", – додав Юсов в ефірі телемарафону.

Мета цих планових заходів – послабити позиції ворога, бо наразі Крим є логістичним хабом для перекидання на інші ділянки фронту сил і засобів окупантів.

Володимир Зеленський назвав Крим складом зброї, з якого гатять по материковій Україні. Тому півострів є легітимною ціллю і вибухи в Криму триватимуть.