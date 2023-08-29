ЗСУ напередодні на Півдні знищили ще 5 човнів і понад 30 окупантів

На Півдні України тривають виснажливі бої. Наші військові здійснюють потужну роботу на рівні як контрбатарейної боротьби, так і на лінії зіткнення на Запорізькому напрямку.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що наші військові просуваються суходолом та зустрічаються з окупантами віч-на-віч. Вона зазначила, що в їхній зоні відповідальності більше мовиться про контрбатарейну боротьбу, пише 24 Канал.

Дивіться також На черзі Мелітополь і Бердянськ: чому росіян непокоїть втрата села Роботине

Наслідки дій наших військових на Півдні України

Наталія Гуменюк пояснила, що контрбатарейна боротьба наших військових щодня виражається у зведеннях та звітах про знищення потужностей ворога, які Росія підтягує з тилу, де нам було б зручніше працювати далекобійною зброєю, не даючи можливості ворогу підтягувати свої зусилля на передову.

За попередню добу можемо звітувати про знищення 33 окупантів, знову скорочений їхній річковий недофлот на 5 човнів, знищена реактивна система залпового вогню, зенітно-ракетний комплекс типу "Бук-М3",

– заявила речниця Сил оборони півдня.

Вона також пояснила, що українські військові нищать не тільки ворожі засоби нападу, а й засоби захисту для того, щоб вороги були безсилими перед нашими атаками.

Згодом в ОК "Південь" зауважили, що наші військові також знищили:

4 гармати;

4 міномети;

5 автомобілів;

1 радіостанцію;

польовий пункт боєпостачання;

командно-спостережний пункт.

Останні новини з фронту