ЗСУ на Півдні атакували опорні пункти ворога, знищили "Піон" і склад у Білогірці

На Півдні ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ атакували ворога. Внаслідок цього він втратив десятки одиниць особового складу та багато техніки.

Збройні Сили України на Півдні атакували опорні пункти ворога. російські окупанти втратили 29 одиниць особового складу та техніку.

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Окупанти мають значні втрати на Півдні

Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження нанесено в районі Нововознесенського та Олександрівки, відповідно,

– пояснило командування.

Також додали, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали вогневі завдання. Внаслідок цього окупанти втратили:

29 одиниць особового складу;

самохідну гармату 203-го калібру "Піон";

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

а також – склад постачання боєкомплекту в Білогірці.

За даними командування, остаточні втрати ворога дорозвідуються.

У Чорному морі досі багато ракет ворога

В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту практично не має змін. Там і далі перебуває:

два ракетоносії з 16 ракетами типу "Калібр";

а також один великий десантний корабель.

"Тож залишаєься вірогідність ракетних ударів та обстрілів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена, адже на морі триває шторм. Міни можуть дрейфувати. Зокрема, й до берегу", – повідомили в ОК "Південь".

росіяни намагались атакувати ЗСУ

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ситуація в регіоні складна та напружена, проте контрольована. Ворог щодня втрачає в якості морально-психологічного стану. Окупант намагався:

силами мотострілкового взводу за підтримки реактивної системи залпового вогню приховано захопити наш спостережний пункт. росіян вдалось зупинити відкритим вогнем. Окупант ретирувався;

тричі здійснити авіаційні удари по позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення. Успіху не мав;

застосувати 2 протирадіолокаційні ракети для знищення нашої системи ППО. Результат мав прикрий.

Окрім того, російські загарбники 4 рази за день атакували Зеленодольську громаду Криворіжжя важкою ствольною артилерією та двічі гатили з "Граду".

"На щастя всі снаряди впали у відкриту місцевість. Без людських втрат", – пояснило ОК "Південь".

Коротко про атаку на Миколаїв

У ніч проти 17 серпня російські окупанти атакували Миколаїв. По місту було 6 "прильотів".

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що росіяни влучили в Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Також вороги пошкодили понад 30 будинків.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що 2 російські ракети влучили в приміщення університету. На щастя, охоронець, який там був, не постраждав.

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