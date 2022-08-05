ЗСУ на Півдні знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 та 3 склади боєприпасів ворога. Окрім того, вдалося ліквідувати 39 окупантів.

Українські захисники та захисниці продовжують завдати окупантам колосальних втрат. Аби не стати новими "двохсотими", перелякані загарбники самі завдають собі поранень.

Зауважте Десантники 81-ї бригади знищили групу окупантів на Донеччині: фото наслідків "демілітаризації"

Яка ситуація на Півдні

В ОК "Південь" повідомили, що українські штурмовики атакували 2 осередки російського озброєння та техніки – у Херсонському та Каховському районах. Окрім того, гелікоптерна пара розбила російський опорний пункт на Миколаївщині.

Наші ракетно-артилерійськими підрозділи під час виконання вогневих завдань щільно атакували ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, зокрема, й з боєприпасами в Херсонському районі,

– мовиться у повідомленні.

Загалом вдалося знищити:

39 окупантів;

4 зенітно-ракетні системи С-300;

радіолокаційну станцію "Імбир";

автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка";

9 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

Окрім того, українські герої ліквідували 3 склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці.

У напрямку Сухий Ставок – Лозове окупанти намагалися проводити штурмові дії. Водночас ворог не мав жодного успіху. Окупанти зазнали втрат й відійшли.

Що відбувається в акваторії Чорного моря

В ОК "Південь" наголосили, що у Чорному морі маневрують 9 бойових кораблів та катерів. Окрім того, 2 великі десантні кораблі продовжують "тримати тонус загрози висадки морського десанту". Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Загальні втрати ворога

Станом на 4 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про 41 500 ліквідованих окупантів. Також українським героям вдалося знищити:

танків – 1789 (+15),

бойових броньованих машин – 4026 (+4),

артилерійських систем – 946 (+7),

РСЗВ – 260 (+1),

засоби ППО – 118,

літаків – 223,

гелікоптерів – 191.

Актуально – які ракети росії збити найважче: дивіться відео