Українські бійці займають ворожі позиції: у ЗСУ показали реальну ситуацію на Запоріжжі
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку і в притаманній для них манері почали заявляти про успіхи. Та реальний стан справ показали у Генштабі ЗСУ.
Генштаб ЗСУ опублікував відео так званого "наступу" російських окупантів на Запорізькому напрямку. На кадрах видно, як Сили оборони знищують загарбників.
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ЗСУ показали, як нищать окупантів на Запоріжжі
Повідомляється, що завдяки злагодженим діям українських військових було знищено 5 БМП, ворожий танк та близько 30 загарбників.
Поки російські пропагандисти у своїй хворій уяві "захоплюють" населені пункти Запорізької області, Сили оборони краю спокійно та впевнено знищують техніку та живу силу противника, займаючи ворожі позиції,
– йдеться у повідомленні.
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Що відомо про наступ росіян на Запоріжжя
- Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Євген Єрін інформував, що на Півдні росіяни іноді наступають невеликими розвідувальними групами по 10 людей.
- Проте виключати загострення ситуації у Запорізькій області не можна, тому що окупанти нарощують постачання з Криму.
- Також Єрін повідомляв, що росіяни посилили активність поблизу Василівки, Оріхова, Малинівки у Запорізькій області. Захисники відбивають спроби наступу загарбників.
- Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух підтвердив, що росіяни пробують наступати на Запоріжжя, але не в заявлених масштабах. Крім того, Старух наголосив, що росіяни не захоплять нових територій.
- В Україні готові до можливого нового наступу з боку Росії. У Запоріжжі місцева влада запевняє, що переживати не варто.
- Разом з тим, окупанти наростили обстріли Запорізької області. За минулу добу на Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів.
- Зокрема, це – Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам'янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі.