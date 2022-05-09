ЗСУ покажуть вирішальну перевагу, – Піонтковський назвав ймовірну дату закінчення війни

Повномасштабному вторгненню "другої армії світу" уже 75 день протистоять українські військові. Завдяки їхній мужності та поставкам зброї від союзників невдовзі можна буде очікувати на нашу перевагу.

Про це повідомив 24 каналу російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зробив прогноз, доки ще триватиме російсько-українська війна.

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"Відповім у міру свого технічного розуміння співвідношення сил сторін. Я вже називав цю дату – це 30 червня. Тобто до кінця червня Збройні Сили України покажуть вирішальну перевагу", – припустив Піонтковський.

Дипломатична стадія

За його словами, після цього почнеться "дуже цікава дипломатична стадія". Тоді Москва старатиметься припинити війну, яку розв'язала проти України, намагаючись щось втримати у своїх зубах.

Водночас Піонтковський зазначив, що старатись це зробити буде вже не стільки президент Росії Володимир Путін, скільки інші патріотичні російські генерали. На його думку, неможливо передбачити, як розвиватиметься ця стадія.

Технологічний обвал Росії

Крім того, публіцист наголосив, що уже за пару місяців антиросійські санкції вдарять по країні-агресорці – розпочнеться технологічний обвал. Водночас він буде більш руйнівним, ніж будь-який фінансовий зашморг.

Стосовно військової промисловості, думаю, що росіяни не розв'яжуть проблему поставок боєприпасів та зброї. Запаси закінчаться,

– наголосив Піонтковський.

Зброя від США

Піонтковський заявив, що спочатку Захід не вірив у перемогу української армії, тому надавав зброю для ведення партизанської війни. Однак завдяки успіхам українських військових на фронті думка Сполучених Штатів Америки кардинально змінилась.

"Виявилось, що є модерна українська армія, яка володіє сучасним мистецтвом ведення війни. І миттєво змінився характер допомоги", – підкреслив Піонтковський.

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Публіцист наголосив, що зброя, яку отримає Україна від США завдяки ленд-лізу значно потужніша від російської. Деякі зразки випереджають озброєння країни-агресорки на ціле покоління.

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