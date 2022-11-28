ЗСУ пошкодили важливий міст неподалік Мелітополя: як це вплине на плани окупантів

Українські військові перешкоджають планам окупантів на Запоріжжі. Там наші воїни пошкодили важливий для окупантів міст.

Силами оборони було пошкоджено залізничний міст поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області. У Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти використовували міст для доставки озброєння та військової техніки.

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ЗСУ вразили міст на північ від Мелітополя

Зазначимо, що село Старобогданівка розташоване на північ від окупованого Мелітополя. Наразі це село тимчасово окуповане російськими військовими.

Старобогданівка на карті

Варто додати, що ЗСУ не вперше завдають ударів по логістиці російських окупантів на окупованому Запоріжжі. Нещодавно внаслідок дій Сил оборони було пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області.

Повідомлялося, що це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів.

Росіяни активізувалися на Запоріжжі

Після того, як ЗСУ успішно деокупували правобережжя Херсонської області, наші воїни можуть розпочати контрнаступ і на інших напрямках. Проте офіційної інформації від Генштабу ЗСУ про це немає.

Російські окупанти побоюються, що ЗСУ продовжуватимуть наступ на Запорізькому напрямку. Тому окупанти почали готуватися до оборони. Росіяни кинулися зводити оборонні споруди та копати окопи.

Нещодавно війська агресора намагалися наступати на Гуляйполе та Павлоград. Там був штурм, але просунутися ворогу не вдалося. На фронті продовжуються артобстріли й нашим захисникам вдається бити по тилу окупантів.

Полковник запасу, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що ті 6 штурмових груп, які зібрали окупанти біля Гуляйполя – це лише посилений батальйон й вони не несуть серйозної загрози.

Окупанти продовжують гинути в Україні

У Генштабі ЗСУ 28 листопада повідомили про ліквідацію одного з підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області. За минулий тиждень це вороже угрупування втратило до 70% особового складу завдяки українській армії.

Поблизу Бабиного у Херсонській області ЗСУ уразили пункт управління росіян і знищили до 5 одиниць військової техніки. Також є загиблі та поранені окупанти, але щодо них інформація уточнюється.

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