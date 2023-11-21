"Відплата за 128": "Мадяр" заявив, що ЗСУ накрили вогнем ворожу 810 бригаду під час нагородження

21 листопада 2023, 12:02
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Джерело:

"Мадяр"

Командир роти ударних безпілотників "Птахи Мадяра" заявив, що наші військові потужно помстились ворогу за атаку на нашу 128 окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду.

Окупанти вдарили по наших військових 3 листопада та вбили 19 Героїв. У відповідь наші хлопці знищили понад 20 ворогів. Не виключено, що загинув командний склад ворога.

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Що відомо про помсту за Закарпатську бригаду 

Відплата за 128-му. 25 "свідків Кобзона", понад 100 дефектовано (поранено – 24 Канал), Х – втрати командного складу, суворо засекречено прибулою комісією,
– розповів "Мадяр".

Аеророзвідник додав, що по ворогові потужно прилетіло тоді, коли окупанти 19 листопада святкували день ракетних військ і артилерії. У цей же день їх і знищили наші військові. Військовий також повідомив декілька фактів про відплату ворожій 810 окремій бригаді морської піхоти:

  • ЗСУ вдарили по ворогові за два тижні після атаки на 128-му бригаду;
  • атакували ворогів на узліссі, яке було нібито ретельно підготовлене та замасковане;
  • командування ворога запізнювалось, проте ЗСУ зачекали.

810-та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову. Уважно стежте за некрологами, особливо у пабліках з окупованого Криму. Та навколо головного госпіталю імені Бурденко,
– сказав "Мадяр".

Росіяни вдарили по Закарпатській бригаді

  • 3 листопада російські окупанти вдарили по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Трагедія трапилась, коли українські військові зібрались та вишикувались для нагородження на честь дня ракетних військ.
  • На жаль, після цього окупанти вдарили ракетою "Іскандер-М". У пресслужбі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади 6 листопада підтвердили загибель 19 бійців.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що вже відомо похвилинно, що відбувалось. За його словами, у процесі церемонії нагородження проігнорували всі правила маскування. Окрім того, поруч припаркували понад десять машин.

Автор: Діана Квасневська