ЗСУ потужно вдарили по позиціях росіян на Півдні: 11 окупантів – мертві
24 квітня 2022 , 16:22Читать новость на русском
Джерело:ОК "Південь"
Українські захисники продовжують нещадно знищувати російських окупантів на усіх фронтах. В південній операційні зоні ЗСУ ліквідували щонайменше 11 ворогів.
Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь" у неділю, 24 квітня.
Читайте також Росія хоче згорнути військову кампанію після захоплення Донбасу, – Арестович
По позиціях загарбників наші ракетно-артилерійські підрозділи протягом ночі завдали 12 уражень,
– зазначають військові.
Відтак, своїми нищівними атаками Збройні Сили України знищили:
- 11 одиниць особового складу ворога;
- 3 одиниці російської техніки, зокрема броньованої.
Втрати Росії у війні проти України
- рашистів – приблизно 21 800 осіб,
- танків – 873,
- бойових броньованих машин – 2 238;
- артилерійських систем – 408,
- РСЗВ – 147;
- засоби ППО – 69;
- літаків – 179;
- гелікоптерів – 154;
- автомобільної техніки – 1 557;
- кораблі /катери – 8;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 191;
- Спеціальна техніка – 28;
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Може зацікавити – росіянам брешуть про одного загиблого на "Москві": дивіться відео