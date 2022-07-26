ЗСУ повністю знищили 5 загальновійськових армій росії, – Арестович

26 липня 2022 , 02:04
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Збройні Сили України знищили в Україні 5 загальновійськових армій окупанта. Загалом у росії їх 10 та ще дві – специфічного призначення та масштабу.

Відповідну інформацію повідомив 25 липня Олексій Арестович. За даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого росіяни в Україні втратили 39 520 окупантів

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росія втратила в Україні багато сил

Зараз виходить, що ми повністю знищили в Україні 35 мотострілецьких полків і 10 танкових полків. Це 10 мотострілецьких дивізій або 5 загальновійськових армій. 5 загальновійськових армій тут поховали з 10 нині існуючих в росії,
– повідомив Арестович. 

Також радник глави Офісу Президента розповів, що окупанти втратили:

  • 14 дивізіонів реактивної системи залпового вогню типу "Град";
  • 70 дивізіонів ствольної артилерії;
  • 1730 танків противника – це 54 батальйонних комплекти;
  • 3950 російських броньованих машин – а це приблизно 124 батальйонних комплекти.

 Коротко про втрати ворога

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Автор: Діана Квасневська