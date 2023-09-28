На артилерію не впливає погода: ЗСУ діятимуть навіть після призупинення наступу

Навіть у найгіршому сценарії Сили Оборони продовжують боротьбу з окупантом, проте іншими методами. ЗСУ укріплятимуть вклинення у ворожі позиції та вестимуть вогонь з артилерії.

Про дії українських військ після погіршення погоди в інтерв'ю 24 Каналу розповів старший аналітик фонду "Повернись живим" та аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков. Зазначимо, що наразі росіяни намагаються сповільнити наступ, щоб дочекатися дощів.

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ЗСУ будуть діяти навіть взимку

Микола Бєлєсков переконує, що остаточна крапка у контрнаступі наразі не поставлена. Навіть якщо уявити найгірший сценарій, у якому ЗСУ не досягають Токмака, а російські війська все ще триматимуть фронт, Україна не зупинить протистояння російських загарбникам.

Однак нічого нам не заважає, наприклад, цього року укріпити вклинення у ворожі позиції, не дати ворогу перегрупуватися, наносити постійні враження. Артилерія ж може працювати, не зважаючи на погоду,

– розповів Бєлєсков.

Аналітик зазначає, що у деякі осінні чи зимові дні погода може завадити виконувати роботу, але так буде не весь час. Українські військові вестимуть контрбатарейну боротьбу та продовжать ослабляти росіян.

Сили Оборони зупиняться на певному рубежі та будуть бити по ствольній реактивній артилерії, ППО, РЕБ та ударним гелікоптерам. Якщо ж Україна отримає ракети ATAСMS, то зможе бити по місцям розміщення авіації окупантів. Навесні рух продовжиться.

Стан українського наступу