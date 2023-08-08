Пройшли один із найскладніших етапів, – Самусь про просування ЗСУ на Півдні

Українська армія має чергові успіхи на полі болі бою. На Бердянському та Мелітопольському напрямках Збройні Сили зайшли на першу лінію оборони росіян.

Це 24 Каналу прокоментував заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Він додав, що українські війська пройшли один з найскладніших етапів – смугу забезпечення. Тепер ЗСУ виходять на лінії оборони, де розташовані окупанти.

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"Насправді інформація різна. Дехто неофіційно говорить про те, що у деяких місцях вже перша лінія пройдена і на певних ділянках українські війська виходять на другу. Але є офіційна інформація, ми нею оперуємо", – мовив Самусь.

Проривають оборону ворога

Українські бійці пройшли важку смугу забезпечення. Вона призначена для того, коли наступаючі війська зав'язнуть у мінних полях, інженерних загородженнях тощо, то артилерія противника накриває їх.

"Це дуже важко пройти, перш ніж дійти до першої лінії оборони, де розташовані війська противника", – зазначив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

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Росіяни не змогли стримати ЗСУ

Протягом цього місяця росіяни постійно надсилали резерви з другої чи третьої лінії оборони на першу, оскільки окупантам не вдавалося стримувати ЗСУ. Ворожі війська, які обороняються, не виконали свої завдання. До того ж наступ іде не на одній вузькій ділянці, а по широкому фронту і на Півдні, і на Сході України.

Паралельно продовжуються формуючі операції, коли українські війська артилерією та високоточними засобами знищують командні пункти, склади з боєприпасами, логістику, ППО. Це дозволить війську рух вперед.

"На деяких напрямках є і по три лінії оборони ворога. Однак я впевнений, що українське командування знає як їх пройти", – додав Самусь.

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