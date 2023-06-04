Сирський заявив про просування українських сил: де ЗСУ здобули успіхи

Українські військові просунулися на деяких ділянках фронту на Сході. Силам оборони України вдалося просунутися вперед, попри те, що ворог теж наступає.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові не лише обороняються, але й контратакують. За його словами, ситуація на Східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування Сил оборони України.

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Де просуваються українські військові

Генерал-полковник Сирський відзначив роботу підрозділу 92 окремої механізованої бригади. За його словами, підрозділ не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і на його "плечах" просунувся вперед на 400 метрів.

Карта боїв на Сватівському напрямку

Також Сирський заявив про успішні дії військовослужбовців 80 окремої десантно-штурмової бригади. Бійці крок за кроком грамотними тактичними діями звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу.

Карта боїв в районі Іванівського

Командувач Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що результатом успіху наших військ є ретельне планування і кропітка підготовка військовослужбовців для їх практичного виконання.

Відтак, нашим захисникам вдається успішно виконувати бойові завдання, попри кількісну перевагу противника.

Окупанти освіжили сили та пішли в наступ

Сирський особисто побував на передовій, щоб оцінити ситуацію. Ворог посилив свої угруповання штурмовими загонами "Шторм Z", які складаються з в'язнів, підготовлених для штурмових дій в спеціальних таборах.

Після цього противник перейшов до ведення наступальних дій в районах Максютівка, Новоселівське, Куземівка, Макіївка, Белогорівка, Спірне.

Ворог намагається прорвати оборону наших військ і розвинути наступ. Бої в цих районах тривають майже цілодобово.

"Робота безпосередньо в районах бойових дій має на меті оперативне вирішення проблемних питань на місці. Це дає можливість володіти реальною обстановкою на місцях, а не за рапортами чи доповідями. Під час живого спілкування з командирами підрозділів ми розробили та реалізуємо нові підходи і бачення найскорішого досягнення успіху на окремих ділянках фронту", – сказав Сирський.