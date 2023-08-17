ЗСУ просуваються біля Роботиного, ситуація біля Бахмута: карта бойових дій 17 серпня

Українські захисники продовжують контрнаступ на Бахмутському, Бердянському і Мелітопольському напрямках. Упродовж доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Сили оборони просунулися на Північний Схід від Роботиного, за 10 кілометрів на Південь від Оріхова. 24 Канал аналізує карту бойових дій станом на 17 серпня згідно з даними Генштабу, ISW та онлайн-мапи DeepState.

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Запорізька та Донецька області

ЗСУ продовжують наступати в районах Бахмутського, Бердянського та Мелітопольського. Схоже, що українські війська просуваються на Північний Схід від Роботиного та досягли значних успіхів в сусідніх районах.

Попередньо у Генштабі підтвердили звільнення Урожайного, що в 9 кілометрів на Південь від Великої Новосілки, на кордоні між Запорізькою та Донецькою областями.

Урожайне на карті:

Бойові дії на Луганщині

противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Омельник, Новоандріївка, Кам’янське, Плавні, Лук’янівське Запорізької області.

ISW повідомляє про можливі спроби наступу росіян на лінії Куп'янськ-Сватове, але підтверджень значущих просувань вперед – не було.

Станом на ранок 17 серпня Генштаб повідомив, що на Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Куп'янська, Петропавлівки, Подолів, Табаївки, Пісків-Радківських, Чернещиної Харківської області та Надії Луганської області.

Росіяни безуспішно наступали в районі Сеньківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області.

Що відбувається на околицях Бахмута

напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки Луганської області та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Виїмка, Переїзне, Роздолівка, Пазено Донецької області.

На Бахмутському напрямку російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Привілля, Міньківки та Білої Гори Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Андріївка, Біла Гора, Диліївка, Північне Донецької області.

Що відбувається поблизу Бахмута: показуємо на карті

Ситуація на інших напрямках

напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка, Водяне Донецької області.напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатного, Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне та Урожайне Донецької області.напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Хрещенівка, Новодмитрівка, Миколаївка, Садове, Зеленівка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.