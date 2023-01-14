ЗСУ просуваються на Кремінському напрямку і зупиняють ворога поблизу Білогорівки

14 січня 2023, 11:02
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Українські захисники просуваються вперед на Сватівському та Кремінному напрямках. Окрім того, наші воїни зупиняють окупантів поблизу Білогорівки.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише 24 Канал.

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З боку Донецької области під постійними обстрілами окупантів Білогорівка. Однак, українські захисники відбивають там усі атаки ворога. 

Також Гайдай зазначив, що на Харківському напрямку, Сватівсько-Кремінському  під російськими обстрілами також Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка та Кремінна.

З цих напрямків намагаються контратакувати російські окупаційні війська, але всі наступи та атаки там відбиваються. Більше того, у Кремінському напрямку все ж таки нашим Силам оборони вдається потрохи просуватися вперед,
– підкреслив очільник ОВА.

Також він додав, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини здебільшого відмовляють цивільним у госпіталізації. Лікарні переповнені загарбниками.

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Що відбувається в Кремінній: останні новини

  • У Центрі національного спротиву повідомили, що російські військові переодягаються у форму ЗСУ. Український піксель почали використовувати штурмові загони окупаційних військ на напрямку Кремінної. Також загарбники можуть планувати операції під чужим прапором для дискредитації ЗСУ.
  • У Міноборони Великої Британії повідомили, що елітних російських десантників перекинули з Херсона до Соледара й Кремінної.
  • Кремінський напрямок буквально завалений трупами окупантів. Загарбники кидають у бій своїх кадрових військових. "Свіжомобілізовані йдуть в атаку у повний зріст, позаду них чергують кадирівські загороджувальні загони", – зазначив Гайдай.
Автор: Юлія Лобурак