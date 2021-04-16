Поки росіяни бряцають зброєю: ЗСУ провели тренування зі США та країнами НАТО – фото

Українські військові 24 окремої механізованої бригади провели тренування зі США та країнами-членами НАТО. Наші захисники продовжують готуватися до виконання завдань за призначенням.

Воїни зенітного ракетно-артилерійського дивізіону відточували майстерність ведення вогню по наземних цілях противника за допомогою спарених зенітних установок калібру 23 міліметри.

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Поки наші божевільні сусіди бряцають залізом на кордоні, бійці 24-ї бригади, у взаємодії з іноземними партнерами зі США та країн-членів НАТО, продовжують наполегливо готуватись до виконання бойових завдань за призначенням,

– повідомили військовослужбовці.

Бійці ЗСУ додали, що ці навчання проводяться у межах Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна, в тісній співпраці з підрозділами прикордонної служби, які також залучаються до усіх етапів підготовки бригади.

Українські військові провели тренування зі США та НАТО / Фото пресслужби 24 ОМБр імені короля Данила

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