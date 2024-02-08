ЗСУ змушені "ретельно розподіляти боєприпаси", – Білий дім сказав, як це використовує ворог

У Білому домі розповіли, що вони знають, як Збройні Сили України змушені ретельно розподіляють свої боєприпаси. Водночас додали, що є ризик не тільки для фронту, а й для всієї нашої держави.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 7 лютого розповів, що командири на полі бою в Україні зараз ухвалюють дуже складні рішення. Адже Сенат США з кінця 2023 року не може підтримати пакет допомоги Україні, пише 24 Канал.

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Що кажуть в Білому домі про боєприпаси в ЗСУ

Ми знаємо, що в деяких підрозділах вони дуже, дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, тому що вони починають хвилюватися, що вони закінчаться. І росіяни це знають. Ось чому вони продовжують запускати безпілотники й ракети, щоб змусити українців використовувати засоби протиповітряної оборони, які, як вони знають, зараз не замінюються,

– заявив Кірбі.

За його словами, це створює ризики на всій лінії фронту – від Сходу до Півдня країни. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому розповів про ризики не тільки на лінії фронту, але й всередині України.

"Тому, що ми знаємо, що росіяни переслідують свою оборонно-промислову базу та інші цілі – цивільні й військові об'єкти. Отже, це ризик весь час", – наголосив Кірбі.

Що цьому передувало

Напередодні, 7 лютого 2024 року, США провалили одне з голосувань за допомогу Києву через питання щодо посилення безпеки кордону США. Вже 8 лютого мають голосувати за законопроєкт про допомогу України, Ізраїлю та Тайваню без питання кордону.

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров, як повідомляли журналісти, закликав союзників надати більше боєприпасів. Адже видання зауважило, що Росія використовує на фронті втричі більше артилерійських снарядів, порівняно із ЗСУ. Водночас Україна стикається з "критичною" нестачею артилерійських снарядів.

Щодо Авдіївки, то станом на ранок 8 лютого 2024 року ворог не полишає спроб захопити місто. У Генштабі ЗСУ розповіли, що наші військові стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, ЗСУ тільки за минулу добу відбили 27 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак – біля Невельського та Первомайського Донецької області.

За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому, росіяни хочуть захопити Авдіївку, щоб використовувати її в логістичних цілях, щоб проводити операції в усьому регіоні Донбасу.