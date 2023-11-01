ЗСУ ліквідували колону окупантів з Чувашії: повідомляють, що командир теж "задвохсотився"

ЗСУ на Запорізькому напрямку розгромили батальйон окупантів з Чувашії. Повідомляють, що у списку "двохсотих" – командир батальйону "Атал" Владислав Матузас.

Точних даних про ліквідованих наразі немає. Водночас росЗМІ повідомляють, що на концерт до Кобзона вирушили 120 окупантів. Окрім того, знищили 10 ворожих автомобілів.

Зверніть увагу Росіяни панічно шукають снаряди і вже не можуть вести тривалу війну високої інтенсивності, – ГУР

Повідомляють, що по окупантах прилетіло 29 жовтня. Раніше стало відомо, що на концерт до Кобзона загарбників відправив HIMARS. У мережі опублікували кадри того, що залишилося від окупантів. Переглянути їх можна тут.

Російські пропагандисти бідкаються, що "Атал" – практично все.

Втрати ворога – останні новини

Росія в Україні зазнає колосальних втрат. Щодня ліквідувати вдається сотні окупантів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 1 листопада знищили 301 490 російських окупантів. Окрім того, мінуснули чимало ворожої зброї та техніки. Повідомляють, що знищити вдалося майже 10 тисяч бойових броньованих машин. Тіла окупантів валяються всюди. Морги ворога – переповнені.

Приблизно 4 тисячі окупантів "задвохсотили" під час боїв за Авдіївку.

Російським окупантам доведеться відповісти за все скоєне.