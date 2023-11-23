БК у подарунок: військовий розповів, як ЗСУ влаштували засідку на ворожу колону

Російська логістика постійно ускладнена через різноманітні дії українських військових. Так, нещодавно, на Херсонщині до окупантів не доїхали боєкомплекти, які перевозила колона вантажівок.

Росія не надто ретельно захищає свої колони зі снарядами. Цього разу за це вони були змушені поплатитись. Про цей випадок 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, зауваживши, що невдовзі трофейні БК, які взяли українські військові, повернуться окупантам.

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"Допомога" від Росії

На Херсонщині українські військові влаштували засідку на колону російських вантажівок. Ймовірно, окупанти перевозили снаряди для поповнення запасів. Однак доїхати їм до місця призначення так і не вдалось. А ось наші бійці отримали трофейні боєкомплекти.

Росія – це видатний постачальник зброї та техніки для України з початку великого вторгнення. Якщо вони не розраховують на роботу наших партизанів, спецназу та погано охороняють свої колони з БК, тоді приймаємо це як дарунок. Ми ж не назавжди забираємо снаряди, найближчим часом до них все прилетить,

– зіронізував Кирило Сазонов.

Росіяни постійно використовують артилерію на полі бою, тому такою ж постійною є і потреба у нових боєкомплектах. Мабуть, для окупантів це була б неабияка підмога, але про це вони вже не дізнаються.

"Колону не складно зупинити, якщо грамотно організувати засідку. Відбивається перша та остання машина і все – на вузькій дорозі вони не мають змоги піти звідтіля ні вперед, ні назад. Колона – це завжди мішень", – пояснив військовий.

ЗСУ влучно працюють по окупантах

Росіяни на Запорізький та Донецький напрямки через Маріуполь перекидають нові сили. Можливо, чомусь їх і справді у Росії навчили, але місячний "курс молодого бійця" в реальних умовах – й близько не одне й те ж.

Українські військові роблять усе для того, аби вже досвідчений російських окупантів та тих, які щойно прибули, ставало менше.

Працюють наші ракетники, "арта", піхота – і по колонах ворога і по їхніх скупченнях. Згадаймо от концерт під Старобешевим, звідки морпіхи відправились на концерт до Кобзона,

– зауважив Кирило Сазонов.

Зібрання російської 810-ї бригади морської піхоти на концерті, яким хотіли підняти бойовий дух, вийшов напрочуд вдалим. Військовослужбовець ЗСУ розповів, що подібних випадків насправді буває більше, ніж здається. Адже не усі такі інциденти потрапляють до ЗМІ.

"Наші розвідники, коригувальники працюють у сірій зоні, на їхній території. Скупчення особового складу, техніки, складів з БК – дуже важливі для нас мішені. Але не про все ми дізнаємося, бо вони намагаються замовчувати й іноді нам не треба багато шуму", – наголосив Сазонов.

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